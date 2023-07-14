Песков оценил слова Орбана о том, что США могут остановить конфликт на Украине

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В Кремле согласны с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Вашингтон мог бы завершить конфликт на Украине, ведь США являются застрельщиками в вопросе поставок новых вооружений Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Именно США являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов, именно США сподвигают постоянно Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца. Поэтому во многом оно так и есть", – отметил он.

Орбан ранее выразил мнение, что ситуация на Украине может урегулироваться в тот момент, когда этого захочет американская сторона. Это связано с тем, что Киев потерял свой суверенитет и получает оружие от западных стран.



14 июля премьер-министр Венгрии также поделился, что приглашение Украины в Североатлантический альянс привело бы к началу новой мировой войны. В этой связи лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе воздержались от такого шага. По его мнению, они поступили правильно.

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