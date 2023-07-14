Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос по ситуации вокруг генерала Попова

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерал-майора Ивана Попова. Он предложил задать вопросы на эту тему Минобороны РФ.

Журналисты спросили Пескова, в курсе ли Владимир Путин о случившемся и как в целом это расценивают в Кремле.

"Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны. Поэтому мы предлагаем туда обращаться за комментариями", – поделился он.

В среду, 12 июля, думский депутат Андрей Гурулев опубликовал обращение генерал-майора Ивана Попова, где тот сообщает о якобы его отстранении от командования 58-й армией.

Накануне первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что обращение генерала было непубличным. По его словам, оно было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов. Вместе с этим депутат указал, что Гурулев сделал из этого политическое шоу.