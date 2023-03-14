Россия не признает международный суд в Гааге – Песков

Фото: ТАСС/Виталий Чугин

Российская сторона не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как российские власти относятся к сообщениям о вероятном рассмотрении инстанцией двух дел против РФ по ситуации на Украине.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", – подчеркнул Песков.

19 января Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по Украине и использовании замороженных активов России для передачи Киеву. За принятие документа проголосовали 472 депутата, против – 19. Еще 33 парламентария отказались от участия.

На это глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что подобная резолюция не имеет юридической силы. По его мнению, единственный трибунал, который возможен по Украине, это трибунал над нацистскими преступниками.

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