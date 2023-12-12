Песков назвал модераторов прямой линии с Путиным

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Модераторами на прямой линии с Владимиром Путиным станут журналисты Екатерина Березовская (Первый канал) и Павел Зарубин ("Россия 1" и ВГТРК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о части, касающейся ежегодной пресс-конференции, Песков напомнил, что ее традиционно будет вести он до того момента, как "президент его отстранит от этого процесса и сам начнет давать вопросы".

По его словам, в зале будут находиться журналисты, представители федеральных и региональных СМИ, иностранные репортеры, которые получили аккредитацию в Москве.

Песков заметил, что Путин уже получил более 1 миллиона вопросов на совместную большую пресс-конференцию и прямую линию.

"Это прекрасный социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами. Работа по обобщению продолжается", – сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что главе РФ поступило более 850 тысяч звонков и свыше 310 тысяч СМС с вопросами с 1 декабря. По информации штаба по сбору вопросов, основными темами стали СВО, ЖКХ, медицина и образование.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с президентом состоятся 14 декабря, в ходе мероприятия он подведет итоги года. По словам Пескова, событие не обозначено каким-либо четким хронометражем.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 декабря