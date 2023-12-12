Количество вопросов к "Итогам года с Путиным" превысило 1 миллион

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Более 850 тысяч звонков и свыше 310 тысяч СМС с вопросами Владимиру Путину поступило с 1 декабря. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

По информации штаба по сбору вопросов, основными темами стали СВО, ЖКХ, медицина и образование. Уточняется, что самый долгий разговор с оператором call-центра длился полтора часа.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с президентом состоятся 14 декабря, в ходе мероприятия он подведет итоги года. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это будет телевизионный формат прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией президента.

Отмечалось, что Путин сам будет отбирать вопросы для прямой линии. По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, сначала редакторская группа отберет самые актуальные вопросы, а затем предложит их лидеру РФ.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря