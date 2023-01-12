Песков прокомментировал возможность встречи президента с Собяниным

Фото: kremlin.ru

В Кремле на вопрос о возможной встрече Владимира Путина с московским мэром Сергеем Собяниным в январе заявили, что представителям СМИ о данном событии расскажут своевременно. Информацией об этом поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сообщим своевременно", – цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Между тем в СМИ распространилась информация, согласно которой собрание руководителей МИД России, Турции и Сирии может состояться в Москве в период с 14 по 16 января.

До этого стало известно, что сроки встречи Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатываются и пока что окончательно не обозначены.

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