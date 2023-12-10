Путин заявил, что Украина не производит ничего своего и у нее нет будущего

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Украинская сторона сама ничего не производит и, в отличие от РФ, у нее нет будущего. Об этом Владимир Путин заявил в разговоре с военными после церемонии вручения золотых звезд Героям России 8 декабря. Фрагмент беседы журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

Президент отметил, что у Украины иссякают все ресурсы, которые она не в состоянии восполнить самостоятельно.

"Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего", – пояснил Путин.

Вместе с тем он добавил, что у России будущее есть.

Путин также заявил, что украинские власти "совсем оборзерли", назвав русских некоренным народом страны. По его словам, Москва не делала бы ничего подобного, если бы ее не начали уничтожать на исторических территориях на Украине, изгоняя оттуда людей.