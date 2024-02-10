10 февраля, 08:33Политика
Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент напомнил, что праздник знаменует обновление природы и человека, символизирует стремление к гармонии, чистоте помыслов, добрые ожидания и надежды.
По его словам, в эти дни принято помогать ближним, прощать обиды и подводить итоги уходящего года. Глава государства подчеркнул, что буддисты России "бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи".
Накануне в Камергерском переулке состоялось торжественное открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Он будет проходить до 18 февраля, его площадки украсили в традиционном китайском стиле.
Маршрут по всем точкам фестиваля доступен в приложении "Московский транспорт". Для построения маршрута необходимо в приложении в разделе "Интересное" нажать на картинку фестиваля и выбрать на карте точку, обозначенную изображением дракона.
Фестиваль в честь Китайского Нового год проходит в Москве
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