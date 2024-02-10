Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент напомнил, что праздник знаменует обновление природы и человека, символизирует стремление к гармонии, чистоте помыслов, добрые ожидания и надежды.

По его словам, в эти дни принято помогать ближним, прощать обиды и подводить итоги уходящего года. Глава государства подчеркнул, что буддисты России "бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи".

Накануне в Камергерском переулке состоялось торжественное открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Он будет проходить до 18 февраля, его площадки украсили в традиционном китайском стиле.

Маршрут по всем точкам фестиваля доступен в приложении "Московский транспорт". Для построения маршрута необходимо в приложении в разделе "Интересное" нажать на картинку фестиваля и выбрать на карте точку, обозначенную изображением дракона.

Фестиваль в честь Китайского Нового год проходит в Москве