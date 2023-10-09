Песков не стал говорить о сроках завершения СВО

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Спецоперация продолжается, сроки ее завершения являются прерогативой российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конкретных дат окончания СВО он не назвал. Ее цели будут достигнуты, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в ходе Валдайского форума, отвечая на вопрос об окончании спецоперации, сказал, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России. По его мнению, это более сложный вопрос, чем территория.

Глава государства подчеркнул, что РФ в рамках СВО защищает свои традиции, культуру и своих людей. Действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей, отметил он.

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