09 октября, 12:07Политика
Песков не стал говорить о сроках завершения СВО
Фото: kremlin.ru
Спецоперация продолжается, сроки ее завершения являются прерогативой российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Конкретных дат окончания СВО он не назвал. Ее цели будут достигнуты, подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин в ходе Валдайского форума, отвечая на вопрос об окончании спецоперации, сказал, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России. По его мнению, это более сложный вопрос, чем территория.
Глава государства подчеркнул, что РФ в рамках СВО защищает свои традиции, культуру и своих людей. Действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей, отметил он.
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