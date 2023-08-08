Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака

Фото: depositphotos/fermate

На Росалкогольрегулирование возложили дополнительные функции по контролю за оборотом табачной продукции. Соответствующее решение принял Владимир Путин, изменив название службы. Указ президента РФ был размещен на портале правовой информации.

Теперь данное ведомство будет называться Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачными рынками. Оно будет следить за производством и оборотом табачной и никотиносодержащей продукции, уточняется в документе.

Изменения были необходимы для совершенствования государственного управления в этой области.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года в России появится электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной продукции. Он должен поспособствовать уменьшению объемов нелегального производства данной продукции и вейпов.

В кабмине подчеркнули, что постановление подготовили для реализации норм Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", принятом в июне 2023 года.



Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка