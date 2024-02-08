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08 февраля, 15:57

Экономика

Правительство РФ закрепит преимущество отечественных товаров при госзакупках

Фото: 123RF/izubkov

Правительство России намерено закрепить преимущество отечественных товаров при проведении госзакупок. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"Правительство подготовило поправки в законодательство для оптимизации всех закупочных процедур, они устанавливают единый порядок предоставления преимущества отечественной продукции", – цитирует его ТАСС.

По словам премьера, речь идет о правовых основаниях на полный запрет участия в торгах иностранных товаров и услуг, а также об условии "второй лишний", когда представлен отечественный продукт.

Ранее стало известно, что Москва сэкономила почти 24 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках. Такие экспертизы в Москве проводит департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром столицы.

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