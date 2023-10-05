Путин назвал Одессу русским городом

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Одесса – это русский и "чуть-чуть еврейский" город. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Валдайского форума.

"Одесса – это, конечно, русский город, вот, чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим, чуть-чуть", – сказал он.

Ранее президент сказал, что в мире существует много цивилизаций, все они равноправны "как выразители чаяний своих культур и традиций своих народов", ни одна из них не лучше и не хуже другой. По его словам, цивилизацию России нельзя свести "к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить", она существует только в своей целостности и духовном, культурном богатстве.

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия в рамках спецоперации на Украине защищает свои традиции, культуру и своих людей. Действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей, отметил он.

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