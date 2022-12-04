Власти РФ направят 7,2 млрд руб в регионы на школьные автобусы и машины для скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин России направит порядка 7,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на приобретение школьных автобусов и автомобилей скорой помощи для регионов. Об этом говорится на сайте российского правительства.

"Автомобили необходимо закупить до конца текущего года и уже в I квартале следующего – доставить их в регионы", – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что на закупку автомобилей скорой помощи предусмотрены 4,2 миллиарда рублей. На данные средства куплено 937 медицинского транспорта для сельских поселений. Решение поможет повысить доступность медпомощи в малонаселенных районах.

Ранее сообщалось, что Минфин совместно с Банком России внес в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Его основная задача заключается в ускорении преобразования экономики государства с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций.

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