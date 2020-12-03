Минюст призвал убрать колонии и СИЗО из городов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Министерство юстиции прорабатывает возможность удаления из российских городов всех колоний и СИЗО, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, у Минюста большие планы по оптимизации деятельности ФСИН и по изменению формата работы.
"Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, их суть состоит в том, что нужно выносить из городов, из населенных пунктов эти учреждения", – подчеркнул он.
Чуйченко добавил, что сейчас ведомство работает над формированием пилотного проекта, цель которого в оптимизации. Он заключил, что для мест, связанных с лишением свободы, должны быть отдельные площадки.
Директор ФСИН Александр Калашников рассказал о планах по строительству новых следственных изоляторов на территории Москвы и области. Он также подчеркнул, что проблему переполненности следственных изоляторов в основном удалось разрешить. Калашников выразил надежду, что благодаря построенным изоляторам удастся полностью решить данную проблему.
В январе депутат Госдумы из "Единой России" Анатолий Выборный не исключил, что в будущем в России могут появиться частные тюрьмы и следственные изоляторы. Он отметил, что содержание тюрем в некоторых регионах требует более пристального внимания государства с точки зрения соблюдения прав заключенных.
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