Глава ФСИН рассказал о планах по строительству новых следственных изоляторов

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Директор ФСИН Александр Калашников рассказал о планах по строительству новых следственных изоляторов на территории Москвы и области, передает RT.

"Сейчас у нас в проекте строительство двух новых изоляторов на территории Москвы и Подмосковья. В следующем году начнется строительство изолятора в Крыму", – сказал Калашников.

Директор ФСИН также подчеркнул, что проблему переполненности следственных изоляторов в основном удалось разрешить. Он выразил надежду, что благодаря построенным изоляторам удастся полностью решить данную проблему.

В январе депутат Госдумы из "Единой России" Анатолий Выборный не исключил, что в будущем в России могут появиться частные тюрьмы и следственные изоляторы. Он отметил, что содержание тюрем в некоторых регионах требует более пристального внимания государства с точки зрения соблюдения прав заключенных.

