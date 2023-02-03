В Кремле не обратили внимания на новость о девочке, которую назвали Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Девочка Россия родилась в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе 31 января 2023 года. В пресс-службе регионального ЗАГС рассказали, что Александр и Людмила Нахрачевы решили дать дочери такое имя еще задолго до ее рождения. Отмечалось, что родители назвали так девочку, потому что гордятся своей страной.

У Александра и Людмилы есть еще один ребенок.

"Родители России надеются, что их дочь вырастет патриотом своей страны и будет бережно сохранять традиции своего народа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве родились Авокадий, Корнелий, Феодосий, Флора, Тиффани и Пелагея-Дева. Кроме того, в прошлом году родители называли новорожденных Елеазаром, Феофаном, Трояном, Лавр-Космосом, Лев-Августом, Забавой, Прасковьей, Лавандой.



Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году

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