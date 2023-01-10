На Украине перечислили самые оригинальные имена новорожденных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Украинское министерство юстиции представило список с самыми оригинальными именами, которые родители выбирали своим детям во втором полугодии прошлого года. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Среди самых необычных имен оказались Джавелина, Искандер и Сармат. Украинское ведомство также посчитало оригинальными многие мужские имена, например Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Светозар, Нимрод и многие другие.

Из женских же необычно звучат Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Николоз и Русалина.

Однако на территории Украины чаще всего детей называли более классическими именами. В перечне оказались Артемы, Дмитрии, Максимы, Анны, Анастасии, Вероники, Марии, Миланы и многие другие.

Ранее сообщалось, что в прошлом году новорожденных детей в Москве стали чаще называть Мирославой, Адамом, Сергеем, Есенией и Мией. Отмечается, что популярность этих имен выросла примерно на 15%.

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