Назвавшие сына Авокадием объяснили выбор имени

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Аркадий и Александра Гричишкины решили назвать своего сына Авокадием, так как такого имени больше нет в мире, оно единственное. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам отца ребенка, необычные имена родители подготовили для обоих полов. Аркадий пояснил, что еще во время беременности супруги решили назвать мальчика Авокадием, а девочку Роксоланой. При этом мужское имя появилось внезапно.

"Меня самого зовут Аркадий, мы шли по улице с другом, и он меня назвал Авокадий. Прикольно, подумал я тогда и запомнил", – сказал отец мальчика.

Мать Авокадия зовут Александра, однако в жизни ее знают как Роксолана. Муж женщины пояснил, что она является певицей, а это ее сценический псевдоним.

Супруги добавили, что выбор имени у близких людей вызвал улыбку, но никто не критиковал родителей. Мужчина также видел в Сети предположения, что мальчика назвали Авокадием из-за того, что его родители являются веганами. Однако он развеял эти утверждения и уточнил, что их сын также не будет вегетарианцем.

Вместе с тем родители допустили, что мальчика в будущем будут дразнить в школе из-за необычного имени. Отец ребенка признался, что и сам в школе сталкивался с хулиганами, однако желающих дразнить не осталось после того, как он начал заниматься карате. Авокадия также планируют отдать в секцию самбо, чтобы он смог себя защитить.

"Дети бывают жестокими, а уж исковеркать можно любое имя. Дело не в том, какое имя дали родители, куда важнее, как они воспитали ребенка", – добавил Аркадий.

Супруга же мужчины вспомнила, что при регистрации сотрудники указали им, что ни разу не видели такого необычного имени. При этом она уточнила, что это было сделано без негатива. Родители подчеркнули, что им приятно, что их ребенок оказался в списке детей с необычными именами.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве родились Авокадий, Корнелий, Феодосий, Флора, Тиффани и Пелагея-Дева. Кроме того, в прошлом году родители называли новорожденных Елеазаром, Феофаном, Трояном, Лавр-Космосом, Лев-Августом, Забавой, Прасковьей, Лавандой.



Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году

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