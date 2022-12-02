Путину сообщат об участнике, вынужденном покинуть встречу из-за обстрелов Донецка – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимира Путина проинформируют о том, что участник онлайн-встречи из Донецка был вынужден покинуть мероприятие из-за обстрелов города. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер в пятницу, 2 декабря, поговорил в онлайн-формате с инвалидами и представителями общественных организаций. Среди участников собрания был ветеран боевых действий, инвалид-колясочник Вадим Серик.

По данным телеканала "Россия 24", он был вынужден прибегнуть к эвакуации во время мероприятия из-за обстрелов Донецка.

"Обязательно информируем его об этом", – сообщил Песков.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что истребители российской стороны смогли сбить самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР. Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нейтрализовала временный пункт размещения иностранных наемников в городе Часов Яр в республике.

Украинские войска обстреляли Киевский и Ворошиловский район Донецка 2 декабря

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