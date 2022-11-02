Песков ответил на информацию о возможном нападении Ирана на Саудовскую Аравию

Фото: kremlin.ru

Информация о возможных атаках Ирана на Саудовскую Аравию являются домыслами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Честно говоря, мы вообще не располагаем такой информацией и не знаем, откуда взялись эти домыслы", – цитирует пресс-секретаря президента РФ "Газета.ру".

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Саудовской Аравии передало Соединенным Штатам разведывательные данные о планах Ирана нанести удары по целям на территории королевства и Ирака.

Отмечалось, что Тегеран хочет напасть на Саудовскую Аравию и Эрбиль в Иракском Курдистане с целью отвлечь внимание иранцев от внутренних протестов. Из-за подобной информации Саудовская Аравия и ряд других ближневосточных стран повысили уровень готовности своих вооруженных сил.

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