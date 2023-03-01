Кремль на фоне инцидента с флагом в РУДН напомнил, что Киев поддерживает националистов

Фото: kremlin.ru

Кремль намерен проверить обстоятельства произошедшего в Российском университете дружбы народов (РУДН) с украинским флагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что флаг Украины олицетворяет режим, который поддерживает националистов и против которого российская сторона начала спецоперацию.

"Мы видели это сообщение СМИ, но нужно выяснить детали: кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие", – заявил представитель Кремля, подчеркнув, что он не склонен воспринимать СМИ как первоисточник.

Ранее информация о том, что в вузе были развешены флаги Украины рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества, распространилась в телеграм-каналах. В связи с этим в Минобрнауки назначили служебную проверку в образовательном учреждении.

По словам заместителя главы ведомства Константина Могилевского, после выяснения всех деталей виновные будут наказаны. Он подчеркнул, что учащиеся в России студенты из Украины находятся в непростом положении.

Вместе с этим демонстрация флагов государства с неонацистским режимом является недопустимым, заявил Могилевский.

На это проректор университета Сергей Базавлук заверил, что понимает вспыхнувшую волну внимания к данному инциденту. При этом он напомнил, что миссия вуза заключается в объединении людей разных национальностей.

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