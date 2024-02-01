Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации, сообщает РИА Новости.

"Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели", – сказал президент.

Российский лидер поблагодарил патриарха за труды и вручил ему букет белых роз. В свою очередь, патриарх Кирилл поблагодарил Путина за поддержку россиян и помощь самой церкви как институции.

Ранее Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной его интронизации. Он поблагодарил патриарха за десятки построенных и отреставрированных в столице храмов, а также плодотворное взаимодействие, результатом которого являются социальные, культурные и просветительские проекты, востребованные москвичами.

Интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя. Тогда поместный собор Русской православной церкви избрал нового предстоятеля.