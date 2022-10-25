Звезда "Американской истории ужасов" Лесли Джордан погиб в ДТП – СМИ

Фото: AP/Invision/Willy Sanjuan

Американский актер Лесли Джордан погиб в ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на агента артиста Дэвида Шаула сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что авария произошла утром в 24 октября. Автомобиль, за рулем которого находился Джордан, врезался в стену одного из зданий.

Издание TMZ, в свою очередь, со ссылкой на источник в полиции сообщило, что ДТП могло произойти из-за того, что актеру стало плохо за рулем.

Лесли Джордану было 67 лет. Он получил популярность благодаря ролям в таких сериалах, как "Американская история ужасов", "Уилл и Грейс", "Зовите меня Кэт" и "Прислуга".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!