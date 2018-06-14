Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Режиссера Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище в субботу, 16 июня, передает ТАСС.
Он скончался 14 июня в санатории "Барвиха" после тяжелой болезни в возрасте 82 лет. В Мосгордуме рассказали, что в честь режиссера могут назвать улицу в столице.
Родился Говорухин в 1936 году в Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени Ульянова-Ленина и около года работал геологом, а в 1966 году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Якова Сегеля). Его последняя картина "Конец прекрасной эпохи" снята по повести Сергея Довлатова "Компромисс". Сам Говорухин считал этот фильм своим лучшим.
Кроме того, он снял такие киноленты, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", а также сыграл в фильмах "Асса", "Анкор, еще анкор!", "Женская логика".
Свои соболезнования выразили Сергей Собянин и Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путина и Говорухина связывали честные дружеские отношения. Президент относился к режиссеру с большим уважением, отметил он. Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал Говорухина человеком-эпохой.
Актер Владимир Меньшов также выразил соболезнования. "Он действительно был полон планов! Действительно хотел снимать! Все время был в работе, что-то придумывал... Бог знает, сколько бы еще сделал, если бы вот не эта смерть", – цитирует его RT.
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