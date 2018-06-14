Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Говорухина

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Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего Станислава Говорухина – гениального режиссера и уважаемого общественного деятеля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны", – цитирует представителя Кремля РИА Новости. Он уточнил, что у режиссера всегда была своя точка зрения относительно будущего страны, которую он отстаивал и воплощал в жизнь.

По словам Пескова, Путина и Говорухина связывали честные дружеские отношения. Президент относился к режиссеру с большим уважением, отметил пресс-секретарь.

Свои соболезнования принес и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, назвавший Говорухина человеком-эпохой.

"Помимо его авторитета как кинорежиссера и человека искусства, важен и авторитет как политика, человека, который защищал культуру на всех политических аренах. Сравнить эту потерю с чем-то трудно", – цитирует Шолохова RT.

По его словам, коллеги Говорухина по кинематографу, культуре и политической деятельности осознают тяжелейшую, невозместимую утрату.

Режиссер Станислав Говорухин скончался в утром 14 июня в санатории "Барвиха". Об этом сообщил Вячеслав Володин во время заседания Госдумы.

Народный артист России, кинорежиссер, политический и общественный деятель родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. В 1966 году окончил ВГИК по режиссерской специальности. Работал на "Одесской киностудии художественных фильмов", затем на "Мосфильме".

Среди наиболее известных картин режиссера такие фильмы, как "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок" и другие. Также он сыграл более 30 ролей в кино.

Говорухин был депутатом Госдумы и возглавлял комитет по культуре с 2005 года. В 2016 году был избран в парламент седьмого созыва.