Скончался заслуженный артист РФ Юрий Дубровин – СМИ

Фото: кадр из фильма "Узник замка Иф"; режиссер – Георгий Юнгвальд-Хилькевич; производство – Одесская киностудия, Intra Media

Советский и российский актер, заслуженный артист России Юрий Дубровин скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает "Российская газета".

Издание не приводит подробностей смерти Дубровина. Отмечается, что в 2006 году артист перенес на съемках два инсульта. После этого он плохо ходил, у него не восстановились левые рука и нога. В 2014 году актер переехал в Германию к семье сына.

Дубровин родился в 1939 году в Рязанской области. Он обучался во Всесоюзном государственном институте кинематографии в мастерской Михаила Ромма.

В 1959 году Дубровин впервые появился на экране в роли дружинника в фильме "Ребята с нашего двора". Он также сыграл роль Сенечки в кинокартине "На семи ветрах", полковника Большакова в "Проверках на дорогах", Петра Золотарева в "Живых и мертвых".

Дружинин также снимался в эпизодах фильмов "Узник замка Иф", "Алые паруса" и "Д'Артаньян и три мушкетера".

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