Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым. Прямой эфир



В соборе Троицы Живоначальной в Щелкове проходит прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Проститься пришли родные и близкие мастера.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Ему было 85 лет. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона.

Соболезнования семье модельера выразил Владимир Путин. Он отметил, что Зайцев был талантливым и душевно щедрым человеком, который посвятил свою жизнь творчеству и внес огромный вклад в развитие отечественной индустрии моды.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила соболезнования семье и друзьям модельера Вячеслава Зайцева. Она рассказала, что испытала огромное счастье, побывав на одном из показов Зайцева и лично пообщавшись с мастером.