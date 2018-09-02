В Донецке началась церемония прощания с Александром Захарченко

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Церемония прощания с погибшим в результате взрыва главой ДНР Александром Захарченко началась в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Об этом передает ТАСС.

Проститься с главой республики пришли министры, депутаты, руководители местных администраций, военнослужащие, работники предприятий разных отраслей, а также пенсионеры, студенты и школьники. Всего желающих почтить память Александра Захарченко оказалось несколько тысяч человек.

После окончания церемонии прощания по центральной улице Артема пройдет траурное шествие. Автомобиль с телом Захарченко проследует до здания администрации главы ДНР, а затем направится на кладбище.

В связи с траурными мероприятиями движение в центре города перекрыто. В свою очередь сотни сотрудников силовых структур республики обеспечивают безопасность на улицах Донецка.

Александр Захарченко погиб во время взрыва 31 августа в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых в убийстве главы, которые рассказали о причастности к инциденту Киева.

В свою очередь, Служба безопасности Украины опровергла свое отношение к трагедии.

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал Киев признаться в убийстве главы ДНР Александра Захарченко. По его словам, украинские власти имели полное право убить Захарченко и других противников киевского режима.