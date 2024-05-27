Турэксперт Ансталь: в сочинском районе Известия находится самое недорогое жилье

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Во время летнего отдыха следует рассмотреть сочинский район Известия. Именно там можно снять самое недорогое жилье, заявила тревел-блогер Наталия Ансталь. Об этом сообщает News.ru.

"Хотя это одно из самых популярных направлений Краснодарского края, там вполне можно найти хороший вариант. Но это будет далековато от аэропорта и "Сочи Парка", – рассказала Ансталь.

В Анапе, по ее словам, также можно найти бюджетные варианты, если не рассматривать санатории. В свою очередь, Туапсе в последнее время перестал пользоваться большой популярностью у туристов, поэтому цены на жилье там снижены.

"Недорогое жилье найти там более чем реально. Кроме того, из бюджетных направлений стоит выделить Калининград. Там достаточно комфортные условия по летнему отдыху по адекватным ценам", – заключила Ансталь.

Ранее россиянам назвали популярные туристические направления в июне. Так, по числу бронирований на июнь 2024 года в десятку вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Анапа, Геленджик, Зеленоградск, Нижний Новгород и Махачкала. Уточняется, что граждане забронировали на 10% больше отелей по стране на июнь этого года, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость забронированной ночи на начало лета по РФ составляет 5 200 рублей, что на 18% выше, чем в 2023 году.