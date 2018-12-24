Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:10

Главная / Новости /

В АТОР прокомментировали ситуацию с путевками в Индонезию

"Туристы звонят, но путевки не отменяют": Ломидзе – о ситуации в Индонезии

туризм эксклюзив

12:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: АР/Fauzy Chaniago

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с туристическим потоком в связи с цунами в Индонезии.

"Индонезия не входит в 20-ку самых запрашиваемых [у россиян] направлений. И поскольку в стране за последний год это уже не первое извержение вулкана, закрывали острова, то потребители особо не реагируют на то, что происходит", – рассказала она.

По ее словам, безусловно, люди звонят, спрашивают про обстановку, но основной поток туристов следует на Бали, где сейчас спокойно. На все остальные острова оформлены, в основном, индивидуальные заказы, по ним сложно оценивать влияние на спрос, поэтому в целом россияне не отменяют свои запланированные поездки в азиатском направлении.

"На данный момент ситуация такая, но к вечеру мы снова будем запрашивать информацию", – отметила Ломидзе.

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в ночь на 23 декабря. Волны зафиксировали в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Сильная волна возникла из-за недавнего извержения вулкана Анак – Кракатау.

По данным национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, на данный момент число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека, пострадали более тысячи, 57 человек считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 168 жертвах.

туризм эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика