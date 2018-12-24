В АТОР прокомментировали ситуацию с путевками в Индонезию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с туристическим потоком в связи с цунами в Индонезии.
"Индонезия не входит в 20-ку самых запрашиваемых [у россиян] направлений. И поскольку в стране за последний год это уже не первое извержение вулкана, закрывали острова, то потребители особо не реагируют на то, что происходит", – рассказала она.
По ее словам, безусловно, люди звонят, спрашивают про обстановку, но основной поток туристов следует на Бали, где сейчас спокойно. На все остальные острова оформлены, в основном, индивидуальные заказы, по ним сложно оценивать влияние на спрос, поэтому в целом россияне не отменяют свои запланированные поездки в азиатском направлении.
"На данный момент ситуация такая, но к вечеру мы снова будем запрашивать информацию", – отметила Ломидзе.
Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в ночь на 23 декабря. Волны зафиксировали в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Сильная волна возникла из-за недавнего извержения вулкана Анак – Кракатау.
По данным национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, на данный момент число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека, пострадали более тысячи, 57 человек считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 168 жертвах.
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