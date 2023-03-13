В Альянсе туристических агентств оценили новый стандарт "все включено" для отелей России

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В Альянсе туристических агентств оценили новый стандарт "все включено" для российских отелей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Отечественные отельеры много лет пытаются развивать систему "все включено", но делают это кто в лес, кто по дрова. Они не берут лучшие зарубежные аналоги", – рассказал вице-президент организации Алексан Мкртчян.

По его словам, в России вино наливают на обед, а на ужин – только до 20:00. Эта система является уникальной, ее не было в Турции 30 лет назад. При этом в настоящее время 99% отелей на побережье в Анталии, в Бодруме, в Мармарисе работают по данной системе.

Мкртчян отметил, что даже Испания, Италия и Таиланд начали переходить на систему "все включено".

Он также добавил, что в систему должны входить моторные и безмоторные виды спорта, детская анимация, клуб для детей, аквапарк. При этом на данный момент в российских отелях горки платные.

"Паровозик ходит по территории отеля – вот этот паровозик платно. Если вы просто доску взяли, доска бесплатно. А вот если вы хотите водный велосипед взять, это уже платно", – уточнил спикер.

Он заметил, что при покупке путевки человек должен понимать, что в нее входит. Эксперт добавил, что в России нет конкуренции, поэтому человек не может выбрать.

По словам Мкртчяна, большая конкуренция наблюдается в Турции, Тунисе, Египте. Там отели стараются сделать так, чтобы люди приезжали именно к ним. Сейчас в России тоже начали приходить к такой концепции. Когда на Черном море появится настоящая конкуренция, тогда в отелях появятся горки и даже бесплатные водные мотоциклы, заключил он.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил требования к российским отелям категории "все включено". Документ устанавливает для мест размещения стандарты номеров, питания, развлекательных услуг и прочего.

Отмечалось, что новый ГОСТ вступит в силу с 30 июня текущего года. Он, в частности, предусматривает, что отели "все включено" должны в неограниченном количестве предоставлять отечественные алкогольные напитки на точках дополнительного питания, а также на шведском столе в обед и на ужин.

"Актуальный репортаж": новый стандарт утвердили в российских отелях

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