Аналитики назвали регионы с самым высоким и низким числом турпоездок в 2022 году

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Краснодарский край занял лидирующее место по числу туристических поездок в прошлом году. Туда ездили более 20 миллионов раз. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Согласно информации, в топ-5 регионов были включены Подмосковье и Ленинградская область. Туда люди совершили по 15,2 миллиона поездок. Также в список попали Москва (14,2 миллиона) и Санкт-Петербург (8,1 миллиона).

По словам аналитиков, регионом с самым низким числом туристических поездок стал Ненецкий автономный округ (17,6 тысячи). По данным статистики, меньше всего туристы посещали Чукотский автономный округ – 30 тысяч поездок, Еврейскую автономную область – 35,5 тысячи поездок, Магаданскую область – 54,1 тысячи поездок и Республику Тыва – 72,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 1 августа 2023 года в качестве эксперимента введут курортный сбор. Эксперимент продлится до 31 декабря 2024 года. Курортный сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения.

Целью эксперимента стало сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Проект о туристическом сборе отозвали из Госдумы

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