Власти Бали депортировали за полгода больше иностранцев, чем за весь 2022 год

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С января по июль 2023 года с острова Бали депортировали 198 иностранцев, что превышает общее число высланных домой граждан других стран за весь 2022 год. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на местные власти.

"Балийское отделение министерства юстиции и прав человека провинции зафиксировало, что с января по июль 2023 года было депортировано 198 иностранных граждан. Это число превышает статистику за весь 2022 год, а именно данные о 188 лицах, которые были депортированы с Бали", – говорится в материале издания.

Отмечается, что глава балийского отделения Минюста Ангиат Напитупулу спрогнозировал дальнейший рост числа депортаций в 2023 году. По его словам, это связано с ростом нарушений и увеличением туристического потока иностранцев на остров в этом году. Как уточнил Напитупулу, за весь 2022 год остров Бали посетили меньше двух миллионов иностранных граждан. В то же время в первой половине 2023 года их число составило 2,6 миллиона человек.

Напитупулу добавил, что в тройку лидеров иностранцев по количеству депортаций с Бали вошли россияне, американцы и англичане. Среди наиболее частых причин высылки иностранных граждан на родину чиновник назвал пребывание по просроченной визе и использование визы не по назначению – чаще всего нелегальная работа по туристической визе.

Ранее сообщалось, что на Бали обяжут туристов платить налог с 2024 года. Налог составит 150 тысяч рупий, что составляет примерно 10 долларов. Губернатор острова Вайан Костер, в свою очередь, заявил, что оплату будут принимать через электронный платеж. Его нужно будет сделать до прибытия на Бали.

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