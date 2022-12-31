Свыше 90 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах задержали и отменили 92 рейса. Об этом свидетельствуют данные следует сервиса "Яндекс Расписания".

Например, во Внуково задержано три рейса и два отменено. В аэропорту Домодедово пять рейсов задержали и четыре отменили.

Между тем в Шереметьево задержан один рейс, 77 же отменили.

Ранее сообщалось, что 98 рейсов задерживаются или отменены в столичных аэропортах. В Домодедове задержки затронули пассажиров 15 рейсов.

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