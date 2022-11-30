Ботинки для собаки и 10 кг мяса забывали с начала года в машинах BelkaCar в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пресс-служба каршерингового сервиса BelkaCar перечислила вещи, которые пользователи столичного региона забывали в автомобилях компании с начала 2022 года.

В организации сообщили, что при проверке машин в Москве и Подмосковье специалисты находили забытые крупные суммы денег и гитару с автографом лидера Pink Floyd Роджера Уотерса. Как уточнили в пресс-службе, утерянные вещи вернули хозяевам.

Также в транспортных средствах были обнаружены пакет с дорогими брендовыми вещами, кофемашина, памперсы, 10 килограммов мяса, ботинки для собаки и другие вещи и продукты питания.

"Еще забывали чемоданы и самокаты, игрушки и термосы, коляски и велосипеды, пылесосы и коньки, корма и переноски для животных", – цитирует компанию Агентство "Москва".

Наиболее частыми находками в машинах компании стали документы, ключи, наушники и головные уборы.

Ранее сообщалось, что пассажир Московского метрополитена забыл в вагоне поезда переноску с белыми голубями. В настоящее время Дептранс Москвы ожидает забывшего птиц хозяина. Если он не найдется, голубей отдадут в приют.

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