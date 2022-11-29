Пассажир столичного метро забыл в вагоне переноску с двумя белыми голубями

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажир столичного метрополитена забыл в вагоне поезда переноску с двумя белыми голубями, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на юго-востоке Москвы.

"Сейчас они в тепле и безопасности ждут своих владельцев. Надеемся, что хозяин скоро найдется, ведь метро не место для содержания птиц. Если владелец не заберет голубей в ближайшее время, нам придется отдать их в приют", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что хозяин должен будет показать фото голубей и назвать линию метро, на которой их забыл. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что птицы попадут именно к хозяину.

Ранее пассажир забыл контейнеры с божьими коровками на станции метро "Китай-город" в Москве. Насекомых передали на склад забытых вещей.

Обычно животных всегда передают в приют, но хозяин насекомых приехал до этого момента. Он пояснил, что коллекционирует божьих коровок. В Дептрансе отметили, что в результате перемещений ни одна божья коровка не пострадала.

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