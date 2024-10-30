В Москве установлена пятитысячная современная остановка от СВАРЗ

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На проспекте Мира в Москве установили пятитысячный современный остановочный павильон, собранный на заводе СВАРЗ, сообщается в пресс-службе столичного Дептранса

Его расположили на остановке "Капельский переулок", где проходят маршруты м2, м9 и н9 из центра. На внутреннюю стенку павильона нанесли специальную наклейку с порядковым номером.

Такие остановки изготавливают из прочных и износостойких материалов с 2018 года, уточнили в транспортном ведомстве. В свою очередь, заммэра Максим Ликсутов уточнил, что в Москве замена устаревших остановок началась почти 10 лет назад.

"Уже более 80% от всех остановок в городе – это павильоны нового типа. Благодаря им ожидание городского транспорта стало комфортнее для пассажиров в любую погоду и время суток", – добавил вице-мэр.

Тем временем в рамках подготовки к холодному сезону в Москве провели техосмотр около 5 тысяч автобусов и свыше 2 тысяч электробусов. На всех 25 площадках Мосгортранса специалисты провели необходимые мероприятия.

В салонах автобусов и электробусов было проведено тестирование систем отопления и климат-контроля. Вместе с тем специалисты уплотнили двери, окна и люки. Кроме того, в рамках подготовки к зиме проводятся теоретические и практические занятия с водителями.