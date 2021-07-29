Более 1 млрд рублей получили столичные таксомоторные компании с 2012 года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Накошная
C 2012 года власти Москвы выделили более 1 миллиарда рублей на закупку новых автомобилей такси и каршеринга, за это время удалось обновить 70% городского парка такси, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Благодаря поддержке правительства Москвы за девять лет удалось обновить 70% столичного парка легковых такси. Московский таксопарк сегодня остается самым молодым в Европе: средний возраст машины – 2,7 года. В столичном каршеринге также новые автомобили. Сегодня в сервисе нет ни одной машины старше четырех лет, а средний возраст авто – менее двух лет", – заявил Ликсутов.
Он отметил, что современные и надежные автомобили такси повышают безопасность поездок москвичей. По данным мэрии, с 2012 года столичные таксомоторные компании получили 1,1 миллиарда рублей в виде субсидий в качестве возмещения части затрат на обновление и расширение автопарка.
"На сегодня субсидии помогли окупить уже больше 46 тысяч машин такси. А с 2017 года субсидии выдают и операторам каршеринга – четыре компании уже обновили 12,2 тысячи автомобилей на сумму более 250 миллионов рублей", – указано в материале.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об увеличении финансовой поддержки каршеринговых и таксомоторных компаний. Обновленный документ увеличивает предельную стоимость приобретаемого компаниями автомобиля с 1,5 до 2 миллионов рублей, а если речь идет об электромобиле, то соответствующая субсидия увеличивается в два раза (при условии, что тот стоит не более 4 миллионов рублей). Предполагается, что это позволит расширить использование электротранспорта в городе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: