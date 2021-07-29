Более 1 млрд рублей получили столичные таксомоторные компании с 2012 года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Накошная

C 2012 года власти Москвы выделили более 1 миллиарда рублей на закупку новых автомобилей такси и каршеринга, за это время удалось обновить 70% городского парка такси, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря поддержке правительства Москвы за девять лет удалось обновить 70% столичного парка легковых такси. Московский таксопарк сегодня остается самым молодым в Европе: средний возраст машины – 2,7 года. В столичном каршеринге также новые автомобили. Сегодня в сервисе нет ни одной машины старше четырех лет, а средний возраст авто – менее двух лет", – заявил Ликсутов.

Он отметил, что современные и надежные автомобили такси повышают безопасность поездок москвичей. По данным мэрии, с 2012 года столичные таксомоторные компании получили 1,1 миллиарда рублей в виде субсидий в качестве возмещения части затрат на обновление и расширение автопарка.

"На сегодня субсидии помогли окупить уже больше 46 тысяч машин такси. А с 2017 года субсидии выдают и операторам каршеринга – четыре компании уже обновили 12,2 тысячи автомобилей на сумму более 250 миллионов рублей", – указано в материале.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об увеличении финансовой поддержки каршеринговых и таксомоторных компаний. Обновленный документ увеличивает предельную стоимость приобретаемого компаниями автомобиля с 1,5 до 2 миллионов рублей, а если речь идет об электромобиле, то соответствующая субсидия увеличивается в два раза (при условии, что тот стоит не более 4 миллионов рублей). Предполагается, что это позволит расширить использование электротранспорта в городе.