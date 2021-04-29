Часть улиц в Москве перекрыли из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве перекрыли ряд улиц из-за репетиции парада Победы. Парковочные места в этих районах стали недоступны.
С 17:30 до 20:00 перекрыты следующие участки:
Кроме того, движение транспорта перекрыли на Баррикадной улице, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.
Также ограничения коснулись следующих участков:
Фото: Московский Транспорт
Помимо этого, в столице перекрыли Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую, Раушскую, Болотную, Садовническую и Кадашевскую набережные, а также Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты.
Также перекрытия затронули Болотную улицу, Болотную площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую улицу, улицы Солянку и Петровку.
С 22:00 и до окончания мероприятия будет перекрыто движение по Тверскому и Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку. С 22:30 не будет движения на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Моховой улице, улице Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре.
Движение восстановят по мере прохождения техники.
Фото: Московский Транспорт
С 19:00 в столице ограничат работу метро. Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
При этом станция "Библиотека имени Ленина" будет доступна только для пересадки.
Помимо этого, возможны ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".
Ранее сообщалось, что в мае движение в воздушном пространстве над Москвой временно ограничат из-за подготовки к параду Победы. В Росавиации подчеркнули, что ограничения минимальны по времени, поэтому значительных изменений времени вылета и прилета пассажирских судов не прогнозируется.
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