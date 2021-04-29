Часть улиц в Москве перекрыли из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве перекрыли ряд улиц из-за репетиции парада Победы. Парковочные места в этих районах стали недоступны.

Перекрытие улиц

С 17:30 до 20:00 перекрыты следующие участки:

Крылатская улица – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;

улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда – от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;

Карамышевский мост;

улица Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники;

проспект Маршала Жукова;

Звенигородское шоссе;

улица Красная Пресня.

Фото: Московский Транспорт

Кроме того, движение транспорта перекрыли на Баррикадной улице, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.

Также ограничения коснулись следующих участков:

Тверская улица – от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой;

1-я Тверская-Ямская улица – от Большой Садовой до улицы Гашека;

Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской улицы;

Моховая улица – от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;

Охотный Ряд;

Театральный проезд;

улица Большая Никитская;

Новая и Старая площади;

Китайгородский проезд.

Фото: Московский Транспорт

Помимо этого, в столице перекрыли Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую, Раушскую, Болотную, Садовническую и Кадашевскую набережные, а также Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты.

Также перекрытия затронули Болотную улицу, Болотную площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую улицу, улицы Солянку и Петровку.

Фото: Московский Транспорт

С 22:00 и до окончания мероприятия будет перекрыто движение по Тверскому и Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку. С 22:30 не будет движения на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Моховой улице, улице Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре.

Движение восстановят по мере прохождения техники.

Ограничение работы метро

Фото: Московский Транспорт

С 19:00 в столице ограничат работу метро. Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

При этом станция "Библиотека имени Ленина" будет доступна только для пересадки.

Помимо этого, возможны ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Ранее сообщалось, что в мае движение в воздушном пространстве над Москвой временно ограничат из-за подготовки к параду Победы. В Росавиации подчеркнули, что ограничения минимальны по времени, поэтому значительных изменений времени вылета и прилета пассажирских судов не прогнозируется.