Модернизация трамвайных путей на северо-западе Москвы завершится в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Обособление трамвайных путей от автодороги на улице Свободы на северо-западе Москвы завершится в начале ноября, сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Сейчас завершаем работы на улице Свободы, скоро их продолжим в Измайловском Валу и еще на семи участках города. Всего планируем отделить от дороги 68 километров трамвайных линий", – отметил он.

Уточняется, что на данном участке проходит наиболее востребованный среди горожан маршрут: трамваем № 6 ежедневно пользуются порядка 30 тысяч жителей. Благодаря обособлению трамвайных путей станет безопаснее – автомобили не будут выезжать на пути, должно стать меньше и аварий. Кроме того, пассажиры смогут быстрее и удобнее добираться, так как трамваи будут реже задерживаться и смогут развивать более высокую скорость.

"Всего на этом участке физически обособим 2,8 километра трамвайных путей. А еще разместим здесь два островка безопасности", – указали в Дептрансе.

Ожидается, что один островок прикроет место высадки пассажиров на остановке "Улица Циолковского", второй – место выхода трамвайных путей на проезжую часть у Восточного моста.

К настоящему моменту специалистам уже удалось закончить работы на улице Костякова. На данный момент продолжаются работы по обособлению в Ростокинском проезде.

Ранее Ликсутов рассказал, что скорость движения трамваев в столице в среднем может увеличиться почти на 30% к следующему году. Он отметил, что в настоящее время идет модернизация трамвайных путей. Так, бесшовные рельсы и новые шпалы снижают вибрацию и шум примерно на 20–30%, что обеспечивает комфорт как для пассажиров, так и для окружающих.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!