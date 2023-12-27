Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 14:59

Транспорт

Пассажиропоток городского транспорта Москвы вырос на 5% в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В общей сложности пассажиропоток городского транспорта столицы составил 4,68 миллиона поездок в 2023 году, что на 5% выше, чем в 2022-м. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Рост на 800 тысяч поездок в каждый рабочий день. Так, 4,44 миллиона поездок в 2022 году и 4,68 миллиона поездок в 2023 году", – поделился вице-мэр.

По словам Ликсутова, поток личного транспорта в столице сократился на 5%. Если в прошлом году он составил 2,68 миллиона, то уже в 2023-м – 2,56 миллиона.

До этого Сергей Собянин назвал текущий год рекордным для столицы по числу новых крупных транспортных объектов. Так, в 2023-м в Москве открыли 14 новых станций метро, запустили МЦД-3 и МЦД-4, открыли движение по южному направлению МСД и проспекту Багратиона.

Москвичам рассказали, как изменилось время в пути благодаря запуску новых станций метро

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика