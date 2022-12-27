Заммэра Максим Ликсутов даст большое интервью телеканалу Москва 24

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов даст большое интервью телеканалу Москва 24.

Ликсутов подведет главные итоги года в транспортной сфере, расскажет, сколько поездок совершили москвичи и гости столицы в уходящем году.

Также заммэра раскроет, как теперь обновляют поезда метро, трамваи и электробусы и как будет работать метро и наземный транспорт в новогоднюю ночь.

Эти и другие актуальные темы заммэра обсудит в прямом эфире 28 декабря в 13:10.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В новогоднюю ночь также будут работать наиболее востребованные маршруты автобусов и трамваев.

В ночь с 6 на 7 января в столице продлят работу общественного транспорта. Так, метро и МЦК будут доступны до 02:00, МЦД – до 03:00, наземный транспорт – до 03:30. При этом в Москве будут работать ночные маршруты.

Перекрытий участков дорог в новогоднюю ночь не планируется. При этом отмечается, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря будут закрыты выходы 5, 6, 7 станции метро "Охотный Ряд".

Парковка в городе будет бесплатной с 1 по 8 января. Однако это не касается парковок закрытого типа со шлагбаумом.

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