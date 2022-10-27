Число личного транспорта выросло в Москве на 50% с 2010 года – Ликсутов

Фото: Москва 24

Число личного транспорта выросло в столице на 50% с 2010 года. Об этом рассказал заммэра города Максим Ликсутов в интервью Москве 24.

"Москвичи продолжают покупать личные машины, что хорошо. И количество личного транспорта у нас сейчас составляет 8,5 миллиона автомобилей, это почти на 50% больше, чем это было, например, в 2010 году", – отметил Ликсутов.

Однако, по его словам, на сегодняшний день жители столицы стали реже использовать личные авто, что говорит о развитой транспортной системе в городе. Так, из 8,5 миллиона машин продолжают регулярно выезжать на дороги столицы лишь 3 миллиона.

"Это замечательный показатель для нас, это говорит о том, что развивающийся городской в первую очередь рельсовый транспорт, который каждый год увеличивается в части станций, в части интеграции с пригородным железнодорожным транспортом, в обновлении подвижного состава, дает свой результат", – заключил заммэра.

По словам Ликсутова, многие москвичи стали чаще пользоваться общественным транспортом в том числе благодаря удобным пересадкам и интегрированным тарифам.

Ранее стало известно, что московский транспорт начали готовить к зиме. Так, вторые вестибюльные двери будут установлены на всех станциях метро до конца октября. К зимнему периоду подготовят и около 6 тысяч автобусов и 1 тысячи электробусов. Специалисты проверяют состояние пневмосистем, охлаждающей жидкости, остекления, систем отопления, топливных систем и уплотнителей дверей.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.

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