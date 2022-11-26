Поездки на самокатах запретят на некоторых улицах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замруководителя Дептранса Алексей Митяев заявил, что на улицах с разрешенной скоростью движения более 80 километров в час запретят поездки на самокатах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Такие зоны будут специально выделены на карте, там нельзя будет совершать поездку, чтобы движение было комфортным и безопасным. Также мы будем ставить специальные таблички, где выделим такие зоны. Совместно с ГИБДД уже начали обсуждение, в самое ближайшее время появится список этих зон, и таблички будут установлены", – рассказал Митяев.

Он подчеркнул, что нововведение планируется ввести до начала сезона.

Митяев также напомнил, что принятые поправки в ПДД по самокатам вступают в силу 1 марта будущего года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.

Так, максимальная разрешенная скорость езды на электросамокате составит не более 25 километров в час. Кроме того, воспользоваться самокатом не смогут лица, имеющие массу тела менее 35 килограммов.



Скорость электросамокатов ограничили до 25 км/ч в России

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