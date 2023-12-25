Сервисный центр заработает в электродепо "Сокол"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сервисный центр от производителя вагонов метро "Метровагонмаш" начинает работу в электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По информации ведомства, он будет обслуживать новые поезда по контракту жизненного цикла во время всего срока их эксплуатации. Обновление составов на этой линии планируют начать с 2024 года.

В сообщении добавили, что по контракту жизненного цикла столичного метро уже обслуживается свыше 60% поездов. Речь идет о составах типа "Москва-2020", "Москва", "Ока". Сервисная компания от производителя занимается своевременным и качественным техническим обслуживанием, диагностикой поездов, мойкой и ежедневной уборкой, а также отвечает за готовность к выходу на линию.

На данный момент сервисные центры производителя работают в 15 действующих депо, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Центр сам обслуживает вагоны в течение 30 лет по контракту жизненного цикла.

По словам Ликсутова, переход на подобную модель позволил сэкономить миллиарды рублей. Также улучшается качество обслуживания поездов, благодаря чему поездки пассажиров становятся комфортнее и надежнее.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина готовимся к началу обновления составов Замоскворецкой линии. Переобучаем машинистов и открываем новый сервисный центр производителя в депо "Сокол", – заключил он.

Ранее в Москве обновили фасады четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД). Работы прошли на станциях Зеленоград-Крюково, Лихоборы, Аминьевская и Минская.

Также сообщалось, что работы по строительству Бирюлевской линии метро планируется закончить в 2027 году. Новая ветка начнется от станции "ЗИЛ" и пройдет до района Бирюлево Западное.

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