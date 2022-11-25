Движение трамваев на Бауманской улице восстановлено после пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев № 4, 37 и 50, которые задерживались на Бауманской улице из-за пожара в торговом центре "Елоховский пассаж", восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Восстановлено движение трамваев на Бауманской улице", – говорится в сообщении.

Пожар в доме 32 по улице Бауманской произошел в 14:53. Пожарные направились к месту ЧП по повышенному рангу сложности. Оперативно они смогли ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание случилось на первом этаже. На тот момент в здании были заблокированы несколько человек, спасатели приняли все меры, чтобы спасти их.

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