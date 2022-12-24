Почти 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы задержали или отменили 37 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, во Внуково задержали четыре рейса и отменили семь. При этом в Домодедово время вылета изменили восемь самолетов, а вовсе не взлетят 10.

В Шереметьево задержали два рейса и отменили шесть.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила режима ограничения полетов в южной и центральной части России до 2 января. Закрытыми останутся воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Симферополя, Белгорода, Курска, Анапы, Брянска, Геленджика, Липецка и Элисты.



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