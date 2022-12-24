Поезда будут останавливаться на временных платформах на станции Беговой с 25 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда первого маршрута Московских центральных диаметров и аэроэкспрессы будут останавливаться на временных платформах с 03:00 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте напомнили, что это необходимо для реконструкции станции, где появится новый транспортный хаб. Планируется, что он объединит D1, D4 и метро.

Временные платформы и мост находятся в около четырех минутах от входа №1 станции метро "Беговая" Таганско-Краснопресненской линии. На новых платформах, по пути до метро и в самом метро специалисты разместили навигацию.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что самое крупное в столице электродепо откроют в начале 2023 года. Депо "Нижегородское" будет обслуживать составы Большой кольцевой линии наряду с депо "Аминьевское" и реконструированным депо "Сокол".



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