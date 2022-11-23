Движение на подъездной дороге к аэропорту Внуково ограничат с 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение автомобилей на подъездной дороге к аэропорту Внуково будет ограничено в период с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В этот период на участке дороги от дома 1, корпуса 3, по 1-й Рейсовой улице до дома 1, строения 20Б, в аэропорте Внуково будет закрыта одна полоса.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей в Большом Толмачевском переулке в центре Москвы будет ограничено с 25 ноября 2022 года по 2 января 2023 года из-за проведения строительных работ.

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