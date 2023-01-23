Движение поездов на фиолетовой линии метро Москвы ввели в график после задержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой случился в движении поездов на фиолетовой ветке метро Москвы. На данный момент движение осуществляется по графику, передает телеграм-канал Дептранса.

Ранее на станции "Рязанский проспект" высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции "Выхино". Это заняло не более 10 минут.

В ходе высадки пассажиров другие поезда снизили скорость на короткое время или же остановились для соблюдения интервала. После же машинисты продолжили путь в соответствующем режиме. Отмечается, что специалисты убрали состав с линии для необходимой проверки.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за последние 10 лет Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей города. За этот период в метро создали 31 тысячу 260 новых рабочих мест.



Собянин: в Московском метрополитене за 10 лет создано свыше 30 тыс новых рабочих мест

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